Найгарячіша ситуація наразі на двох напрямках, за добу 74 зіткнення: карта бойових дій 29 січня

Упродовж доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнень. Найбільше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – понад два десятки на кожному.

Про ситуацію на полі бою станом на ранок 29 січня розповіли у Генштабі. 24 Канал аналізує зведення, та огляд американського Інституту вивчення війни (ISW )та карту бойових дій від Deep State.

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Війська Росії завдали 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили 86 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Рожковичі Сумської області.

Під артилерійський обстріл потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

Нанапрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, веде активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

ISW цитує речника командувача Сухопутних військ України підполковника Володимира Фітьо, який повідомив, що окупанти продовжують віддавати перевагу Куп'янському напрямку, а бойова діяльність росіян є більш інтенсивною на лінії Куп'янськ-Лиман, ніж навколо Бахмута.

Куп'янськ на карті:

Нанапрямку воїни відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Нанапрямку відбито 4 атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.

У Генштабі наголосили, що наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Упродовж минулої доби Сили оборони відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: карта

Нанапрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки. Нанапрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

Водночас в Інституті вивчення війни повідомили, що 28 січня українські війська просунулися на заході Запорізької області. Зокрема, є дані, що українські війська відвоювали кілька позицій на захід від Роботиного, водночас у ISW не має візуального підтвердження цієї заяви.

Ситуація поблизу Роботиного: карта

Удари ЗСУ

Нанапрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Упродовж доби ворог здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.