Російський командир заявив про повну відсутність боєприпасів на окремих ділянках фронту

Російський командир Алєксандр Ходаковський заявив про майже повну відсутність боєприпасів на деяких ділянках фронту. Росія вирішила фактично не використовувати снаряди там, де немає активного наступу ЗСУ.

Ходаковський написав у телеграм-каналі, що Росія справді виробляє якусь кількість боєприпасів. Однак запевнив, що нібито добова витрата в режимі позиційного протистояння майже повністю з'їдала запаси, що надходять на фронт, пише 24 Канал.

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Що відомо про брак боєприпасів у Росії

Наразі командування ухвалило рішення на частинах (фронту – 24 Канал), де не ведеться активного наступу, добову видачу (боєприпасів – 24 Канал) припинити майже повністю,

– заявив окупант.

Він також побідкався нібито для передових частин це "дуже болісне" рішення. Адже, коли твою піхоту "обробляють, як у тирі", то холоднокровно сприймати це неможливо.

Проте російський командир відзначив, що нібито вони розуміють, що на кону наступ ЗСУ, тому будуть "терпіти". Він також сказав, що нібито вороги нібито зможуть протистояти українській армії з допомогою гармат та ракет.

Проте, варто додати, що вірити окупантами навряд чи можна. Адже вони звикли брехати та маніпулювати.

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