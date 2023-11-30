Яка проблема зʼявилася у росіян на фронті: військове зведення від Світана
Інститут вивчення війни повідомляє, що останні декілька днів у росіян серйозні втрати. Крім того, ворог жаліється на їхні ж мінні поля та відсутність карт.
В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, чому скаржаться росіяни.
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Російська карта мінних полів
За словами військового експерта, російське керівництво не дає карти мінних полів, адже вони їх не мають. У цьому вся проблема.
При мінуванні кожен підрозділ не має карти, а має стежку. Саме тому їм треба карту стежок, а не карту мінних полів. При цьому зі стежки сходити не можна, навіть якщо дуже хочеться.
Коли підрозділ йде і заходить інший – ніхто ніякої карти мінних полів не передає. Її просто не існує. А карту стежок – передати неможливо. Можна тільки провести цією стежкою, показуючи як проходити, на що орієнтуватися, куди можна ставати, а куди ні. Цього не відбувається,
– розповів Роман Світан.
"Росіяни з переляку мінують все – там міна на міні й ще зверху мінами накрито. Відповідно наступний підрозділ потрапляє в таку цікаву проблему. Їх заводять на позицію, кидають й кажуть: "Нікуди виходити не можна, адже навколо міни. Карти мінних полів немає. Сидіть на позиціях". Все", – додав військовий експерт.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Спроби росіян захопити Авдіївку
Роман Світан зазначив, що тими силами, які є у росіян, їх спроба оточити Авдіївку – приречена на провал. Для того, щоб оточити авдіївський гарнізон, ширина охоплення повинна бути у 2 рази більша, ніж ширина самого укріпрайону.
У нас там понад 10 кілометрів в районі Авдіївки. Отже, вони повинні створити, як мінімум, кілометрів з 12 й рухатися на напівохоплення,
– наголосив військовий експерт.
Спроби росіян наступати на Авдіївку / Скриншот з відео
Він додав, що у росіян натомість ширина 3 – 4 кілометри. Це означає, що вона прострілюється зі всіх сторін й буде відсікатися.
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