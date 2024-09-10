У Росії проблема з цими ракетами: чому Іран зацікавлений у постачанні балістики Москві

У Росії серйозні проблеми з ракетами наземного базування. Безсумнівно, вони мають "Іскандери". Однак не в такій кількості, яка потрібна для війни теперішнього масштабу.

Самостійно виробити їх не можуть, тому на допомогу традиційно прийшов Іран. У розмові з 24 Каналом військовий аналітик Сергій Ауслендер поділився, чому Тегеран зацікавлений у постачанні балістики Росії.

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Чому Іран постачає балістику Росії

Якщо проаналізувати масштабні ракетні атаки Росії по Україні, можна прийти до висновку, що ворог використовує 80% ракет повітряного базування. Тобто їх запускають літаки, зокрема Ту-95. Але і їх росіяни намагаються якомога менше навантажувати. Бомбардувальники виготовили ще у середині ХХ століття, тому потрібна заміна.

Цікаво! Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що російські бомбардувальники Ту-95 почали нести лише по одній ракеті замість понад восьми через потребу модернізації та недоліки експлуатації.

І тут з'явився Іран з широким ракетним парком. Тегеран з великим задоволенням поділився балістикою з росіянами. Країна не боїться ескалації, на відміну від західних партнерів України. У цьому контексті в них все чітко та зрозуміло.

Путін персонально домовився з Хаменеї (Верховний лідер Ірану – 24 Канал) або кимось іншим, сказавши: "Дайте ракет, а ми вам ось це". Ну, і все, помінялися,

– припустив Сергій Ауслендер.

І це дійсно правда. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія отримала іранські балістичні ракети. За переконанням високопосадовця, країна-агресорка може їх застосувати найближчими тижнями.