Росіяни 2 години наступали на танках і БМП: група "Вугледар" показала, що залишилося від техніки

Росіяни атакували Богданівку на Південно-донецькому напрямку. Та загарбники не знали, що ця атака стане останньою в їхньому житті.

Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також ISW показав просування окупантів на багатьох напрямках за добу: огляд боїв і карти фронту

ЗСУ майстерно знищили росіян під Богданівкою

Ворог здійснив чергову масовану атаку на Південно-донецькому напрямку у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар".

Армія РФ накопичила велику кількість штурмовиків та техніки неподалік окупованого населеного пункту Ясенове. Противник добре підготувався! Протягом двох годин з різних напрямків та в різний час до району населеного пункту Богданівка вирушили чотири комбіновані групи: пішки, на багі, мотоциклах, бронеавтомобілях, БМП, танках. Кожна група мала власне призначення та завдання. А ймовірним задумом операції був прорив (або знищення) української оборони та захоплення населених пунктів Богданівка, Троїцьке та Горіхове,

– повідомляють у групі.

Показуємо на карті, де наступали росіяни

Росіяни вважали, що розробили детальний, прагматичний та хитрий план. Але окупанти не врахували кількох факторів: української розвідки, яка виявила усі групи, прекрасної взаємодії та координації між підрозділами, а також досвіду й мужності українських воїнів.

Знищення двох груп противника під час атаки на Богданівку: дивіться відео

Тож жодна з чотирьох ворожих груп навіть не дісталася до позицій української оборони. Завдяки вогневим засобам і БпЛА тактичної групи "Вугледар" було знищено 2 танки, 2 ББМ, 4 квадроцикли, 4 мотоцикли. До пекла вирушили близько 50 окупантів.

"Не броня, не техніка, не зброя, а люди день за днем виборюють мир і майбутнє для нашої Батьківщини! Слава українським Воїнам!" – говорять військові.