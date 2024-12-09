У хід іде мефедрон та димедрол: ГУР перехопило розмову окупантів щодо "меню" штурмовиків

Російські командири спонукають своїх підлеглих загарбників споживати наркотики та інші препарати перед виходом на штурм позицій. Один із доказів цього вдалося виявити унаслідок перехоплення розмов ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головного управління розвідки Міноборони України у телеграм-каналі.

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Росіяни вживають наркотики перед штурмом позицій

Українській розвідці вдалося перехопити розмову російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Окупанти спонукають своїх солдатів вживати заборонені речовини та препарати перед тим, як іти штурмувати українські позиції на фронті.

Уся розмова, звичайно, супроводжується інвективною лексикою. Водночас росіян не цікавить стан та подальша доля їхніх підлеглих після штурмів з подібним "раціоном".

Ми тобі казали, що ти там на чому – на мефедроні, димедролі, на антибіотиках якихось там, наркоті прориваєшся. Гліцин! Гліцин їж – кажуть, допомагає,

– оголосив "меню" для російського штурмовика його командир.

Російські командири спонукають своїх штурмовиків вживати наркотики / Відео ГУР МО

Водночас цей командир каже, що командування знає, що по їхній позиції працюють українські військові. Однак все одно відправляє росіян штурмувати посадку.

До слова, раніше ГУР МО перехопило розмову цивільних росіян у Бєлгородській області, де ті казали, що їхні військові мародерять у селах регіону.