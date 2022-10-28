Росіян влаштовує цей сценарій із "брудною бомбою": чого окупанти добиваються своїми вкидами

Історія про Шойгу та "брудну бомбу", свідчить про те, що ядерна бомба і все, що її стосується – активна річ, росіяни не полишають цю тему. Окупанти вважають що цим, можливо, не можна зламати український спротив, то так можна зламати логістику допомоги, яка йде з Європи та США.

Про це 24 каналу розповів експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що росіяни, коли сходяться на чергове зібрання – малюють собі такий сценарій, на який би відреагували в "російській глибинці" і на Заході та перестали давати Україні зброю.

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За словами Івана Ступака, ми пам'ятаємо історії про біологічних птахів, тож сьогодні офіційний представник Росії в ООН почав серйозно говорити "бойових комах".

Чому в США перейнялися через "брудну бомбу"

, що "брудна" бомба – це певна кількість вибухівки, навколо якої розміщують контейнери із радіоактивними речовинами, тож залежить від того, який у нього період розпаду.

Росіяни "засвітили" те, що вони можуть використати для провокацій – вони почали звинувачувати "укрофашистів" у тому, що вони можуть забруднити території на 50 років,

– каже Ступак.

Тобто, за словами фахівця, це може бути матеріал, у якого період напіврозпаду 25 років – підходить Цезій або Стронцій.

Повний стрім із Іваном Ступаком: дивіться відео

"Брудна бомба" – головний біль США

"Дуже важливо зазначити, що для американців у останні 20 років, тема "брудної бомби" – надзвичайно великий головний біль", – переконаний експерт.

Всі ці законодавчі обмеження із нерозповсюдження ядерних матеріалів – це все через великий острах, що якісь терористи придбають кілограм радіоактивних матеріалів і підірвуть це у США,

– додає Іван Ступак.

Таким чином, росіяни намагаються "грати" на страхах американців, бо знають – у США переживають через це. Тому цей варіант – для росіян максимально підходить, вони нічого не використали, але страх посіяли.