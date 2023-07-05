Втрати ворога у 10 разів більші, – генерали розповіли, як просувається контрнаступ ЗСУ

Західні аналітики занепокоєнні тим, що контрнаступ ЗСУ не досягає достатнього прогресу. Однак українські генерали запевнили, що все відбувається за планом.

ЗСУ ще не повністю розкрили свій потенціал

Ситуацію на полі бою та контрнаступ американським журналістам прокоментували командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський та генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ на Півдні.

До теми ЗСУ зосередилися на виснаженні ворога, а не швидкому поверненні кілометрів ціною втрат, – ISW

Поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску чи поштовху з боку,

– запевнив Сирський.

До речі, на питання журналістів про те, чи відіб'ють ЗСУ у росіян Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений". Він додав, що зараз російська армія зазнає у 8 – 10 разів більше втрат, аніж українська. Особливо це стосується загиблих бійців.

Водночас Тарнавський розповів, що ситуація на Півдні України стабільна, а наші військові ще не повністю розкрили свій потенціал перед ворогом.

Маляр заінтригувала новинами

4 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заінтригувала новинами з фронту. Вона заявила, що наші військові просуваються на Півдні. Однак через безпеку українських оборонців чиновниця поки що не змогла розкрити більше деталей.