Російських солдатів відправляють на Курщину за відмову продовжувати контракт, – "Атеш"

Солдатів російської армії відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт. Там шлях росіян закінчується у "м'ясних штурмах".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

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Росіян відправляють на штурми на Курщині

Агент "АТЕШ" у складі російської армії повідомив про тиск на солдатів з боку командування в 64 ОМСБр. Зазначається, що військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється планують переводити на Курський напрямок.

Водночас командування окупантів непрозоро натякає, чим там закінчиться шлях солдатів – "обнуленням" у так званих м'ясних штурмах.

Ми закликаємо солдатів 64 ОМСБр боротися зі злочинними командирами! Приєднуйтесь до руху "АТЕШ", щоб швидше закінчити цю війну та вижити!

– йдеться в дописі.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що райони проведення Курської операції залишаються ключовими напрямками фронту. Зберігати там присутність ЗСУ потрібно передусім, щоб захищати Суми та Харків.