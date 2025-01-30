Російських солдатів відправляють на Курщину за відмову продовжувати контракт, – "Атеш"
- Російських солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт, де їх очікують "м'ясні штурми".
- Командування 64 ОМСБр змушує військовослужбовців підписувати контракт на 3 роки.
Солдатів російської армії відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт. Там шлях росіян закінчується у "м'ясних штурмах".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".
Читайте також Воїни ССО провели зачистку ворожих позицій на Курщині: які трофеї там знайшли
Росіян відправляють на штурми на Курщині
Агент "АТЕШ" у складі російської армії повідомив про тиск на солдатів з боку командування в 64 ОМСБр. Зазначається, що військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється планують переводити на Курський напрямок.
Водночас командування окупантів непрозоро натякає, чим там закінчиться шлях солдатів – "обнуленням" у так званих м'ясних штурмах.
Ми закликаємо солдатів 64 ОМСБр боротися зі злочинними командирами! Приєднуйтесь до руху "АТЕШ", щоб швидше закінчити цю війну та вижити!
– йдеться в дописі.
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що райони проведення Курської операції залишаються ключовими напрямками фронту. Зберігати там присутність ЗСУ потрібно передусім, щоб захищати Суми та Харків.