У росіян є плани коридору до Молдови, – Зеленський про загрози для Одеси

Президент України Володимир Зеленський заявив, що трагедія Маріуполя може повторитися у будь-якому іншому місці або в будь-якій іншій країні. Він повідомив, що росіяни хочуть "прорубити" коридор до Молдови.

Зеленський не вірить, що Росія зупиниться. Про це він заявив під час пресконференції 23 квітня.

До теми Військового шляху розблокування Маріуполя наразі не існує, – Зеленський

Він зауважив, що наразі єдиний спосіб зупинити Росію – сила.

Я не вірю, що ці люди будуть зупинятись. Якщо ми їх будемо зупиняти, тоді й перемовини будуть. Якщо ми зміцнимо свої позиції, тоді й зміцниться моя позиція на перемовинах,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що силою перемогти Україну не можна. Оскільки всі люди в Україні зараз ненавидять Росію.

Україну не можна перемогти силою

Зеленський пригадав нацистів, які у свій час повністю окупували Європу. Їх не полюбили люди, вони не стали багатшими, хоч і грабували. Нацисти досягнули лише того, що молоде покоління Німеччини досі відчуває провину за свою історію.

Тож я не розумію, для чого ще один коридор, ще одна країна. Забрали вони Придністров'я, забрали Абхазію, забрали Донбас. Там що, Гонконг, там Дубаї? Яка там цивілізація, скажіть мені, хто там щасливий?,

– риторично запитав глава держави.

Трансляція пресконференції Зеленського 23 квітня: дивіться онлайн