Росія запустила по Україні "Шахеди": де існує загроза
Держава-терорист вкотре підтверджує свою репутацію. Ввечері 18 січня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди" для терору мирних жителів.
Чергова атака розпочалась на Харківщині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Актуальна інформація про курс "Шахедів" від Повітряних сил