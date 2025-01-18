Росія запустила по Україні "Шахеди": де існує загроза

Держава-терорист вкотре підтверджує свою репутацію. Ввечері 18 січня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди" для терору мирних жителів.

Чергова атака розпочалась на Харківщині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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