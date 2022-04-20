Росіян зловили на брехні: американець спростував фейк про свою смерть в Україні

Російські війська вдаються до популярної маніпуляції – поширюють фейки про нібито загиблих в Україні "найманців з США".

Про це повідомляє посольство США в Україні. У представництві закликали ретельно перевіряти інформацію та не вірити проросійським джерелам інформації.

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Фейкова смерть американця

Посольство США в Україні демонструє один із нещодавніх прикладів того, як Росія маніпулює свідомістю своєї аудиторії. Так, на одному із прокремлівських телеграм-каналів з'явилося фото паспорта Сезара Кінтани, 35-річного чоловіка з Каліфорнії, який начебто воював за Україну та загинув під Маріуполем. На фото видно, що путінські найманці домалювали координати, де "залишилося тіло чоловіка". Пропагандисти наголосили, що це необхідно, аби чоловіка могла переховати сім'я.

Однак днями "мертвий найманець із США" дав інтерв'ю виданню The Washington Post, спростувавши інформацію росіян. За словами Кінтани про свою "участь у війні" він дізнався від друга, який слідкує за російськими ЗМІ.

Це справжня пропаганда,

– прокоментував він публікацію російських окупантів.

Кінтана припустив, що його документи опинилися в окупантів невипадково. У грудні, коли іноземець відвідував свого дворічного сина в Україні, донецька поліція конфіскувала його паспорт.

Чоловік розповідає, що зараз він розлучений. Рік тому його колишня дружина Антоніна Асланова переїхала із сином Олександром на батьківщину. Утім, ескалація конфлікту на кордонах занепокоїла Кінтану і він спробував повернути близьких до Каліфорнії. Тоді він не добився успіху, а вже через кілька місяців Асланова вивезла сина до Росії. Тепер зв'язок із ними повністю втрачений.

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