У бригаді "Рубіж" розкрили, які можливості з'явились в російських дронів

Російські військові почали активно використовувати на фронті FPV-дрони, які неможливо придушити засобами РЕБ. Керування відбувається через оптоволоконний дріт від пульта до дрона.

Раніше вони мали обмежену дальність в кілька кілометрів, зараз же радіус використання збільшився в рази. Детальніше 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

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Про нові можливості в російських дронах

Не так давно, зі слів військового, на фронті з'явилися дрони на оптоволокні. Вони є і в українських військових, і в противника. Засобами РЕБ їх не можна заглушити, бо немає керування за допомогою радіохвиль.

Керують такими БпЛА безпосередньо по дуже тонкому оптоволоконному дроту, тобто від пульта до дрона через кабель.

Якщо раніше вони мали обмеження в дальності близько 3 – 5 кілометрів, то зараз ворог застосовує їх на відстань до 15 кілометрів. Це можливо завдяки великим котушкам, які висять на дроні.

Зараз, напевно, це найбільший ефективний підвид FPV-дронів, які використовує противник,

– наголосив Борисенко.

Наші військові також застосовують оптоволоконні дрони й чимдуж намагаються розвиватися на цьому напрямку.

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У чому переважають Сили оборони

Як пояснили у бригаді "Рубіж", у дечому українські захисники серйозно переважають росіян. Вони набагато ефективніше використовують зенітні FPV-дрони.

Не знаю чому, але у ворога не виходить настільки ефективно працювати,

– зазначив Данило Борисенко.

Українська армія нищить ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня різних типів: ZALA, "Мерлін", "Орлан", Supercam, "Альбатрос" та інші.

Просто в десятки разів більше нищимо, аніж армія загарбників,

– зауважив Борисенко.

Зауважимо, що в Україні вже протестували FPV-дрони, які керуються через волоконно-оптичний кабель. Українські виробники представили понад 10 моделей таких безпілотників. Деякі моделі дронів можуть нести до 3 кілограмів бойового снаряда.