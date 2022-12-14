Росіянам буде дуже неприємно, – фонд "Повернись живим" про таємничий проєкт Black Box

Український народ продовжує вражати своєю єдністю, незламністю та жагою до перемоги. Зокрема, це проявляється в надшвидкому закритті наймасштабніших зборів.

Напередодні українці задонатили 230 мільйонів гривень на Black Box, який допоможе знизити наступальний потенціал ворожої армії. Однак розкривати деталі зарано. Про це 24 каналу сказав керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник.

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"Я хочу подякувати людям та бізнесу, які долучилися до збору на "чорну скриньку", на так званий Black Box. Це результат довіри до того, що робить наш фонд вже майже 9 рік", – зазначив він.

На що спрямований проєкт

Black Box – це спільний проєкт Головного управління розвідки Міноборони України та фонду "Повернись живим". Як зауважив Муравейник, початок було закладено ще восени на суму 40 мільйонів гривень, і вони вже працюють – ми знижуємо наступальний потенціал Росії. Перший етап показав ефективність цього підходу, відтак проєкт вже можна масштабувати на суму 230 мільйонів гривень.

Тепер росіянам буде ще більш неприємно,

– підкреслив Антон Муравейник.

Найімовірніше, поки проєкт не зупинятимуть. Якщо він продовжуватиме показувати результат, його масштабуватимуть далі. Муравейник відзначив, що на запити від ГУР відкриватимуть нові збори. Попередньо мовилося про те, що деталі будуть після перемоги. Але, можливо, ГУР вирішить зробити це дещо раніше.

Що в "чорному боксі"