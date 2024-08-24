Росіянам буде складно вимовити, що прилетіло, – Зеленський про нову ракету-дрон "Паляниця"

В Україні відзначають 33-й День Незалежності. Символічно, що у цей день відбулося перше застосування української ракети-дрона "Паляниця".

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, інформує 24 Канал.

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Дрон-ракета "Паляниця"

Володимир Зеленський розповів, що 24 серпня ЗСУ вперше випробували нову українську розробку – далекобійну ракету-дрон "Паляниця", що є абсолютно новим класом зброї.

Це новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив – усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти, за що,

– сказав президент.

До слова, у зверненні до Дня Незалежності Зеленський заявив, що в кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. За слова президента, ворог знатиме, що таке гідна, симетрична і далекобійна відплата по-українськи.