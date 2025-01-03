Росіянам поставили задачу підійти впритул до Дніпра, – джерела

Росіяни з 24 мотострілецького полку (24 МСП) хочуть підійти до Дніпра. Але в них не виходить. 24 Канал з посиланням на власні джерела розкаже, що відбувається.

Ворог зазнає рекордних втрат. Тільки в грудні загинуло 48 тисяч російських військових. Це найвищий показник не тільки за 2024 рік, але й за всю війну.

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Яка ситуація в 24 мотострілецькому полку

24 Каналу надали дані про те, що ворог не може відсидітися в окопах. Окупантів женуть уперед, бо поставили їм амбітне завдання. Командування хоче, щоб солдати не тільки захопили декілька спостережних пунктів, але й підійшли впритул до Дніпра.

Тож противнику скомандували просуватися вперед. Звісно, ціною великих втрат – відомо, що кожного дня в росіян є загиблі та поранені. Про це свідчать голосові повідомлення ворога.

Наприклад, на спостережному пункті 7 знайшли загиблого з позивним "Зима". Обставини його смерті не уточнюють.

А от ротацію підрозділу перенесли. Вона мала відбутися зранку 2 січня. Планувалося, що дві групи заберуть поранених і, можливо, евакуюють пораненого з іншого підрозділу. Та згодом ротацію перенесли на 3 січня. Поки не відомо, чи вона відбулася.

Також у групах росіян є повідомлення про можливий конфлікт з військовою поліцією. Принаймні одне з повідомлень свідчить про наказ затримати та роззброїти представників військової поліції, які рухаються в бік однієї з рот 24 МСП. До слова, повідомлення написано досить безграмотно.

Що відомо про 24 МСП

Про 24 мотострілецький полк не дуже багато інформації. Відомо, що він діє у складі 70 мотострілецької дивізії, створеної 2023 року. У вересні 2023-го солдатів перекинули на лівий берег Дніпра, потім вони діяли на Херсонському напрямку.

Є дані, що одна з рот 24 МСП відмовилася брати участь у форсуванні Дніпра. Мова про спробу просування ДРГ в районі Херсона під прикриттям дуже жорстокого обстрілу міста 20 грудня 2024. Тоді ЗСУ швидко відкинули ворога.