На Донбасі не вірять, що після 8 років грабунків росія зараз почне щось будувати, – Казанський

На окуповані території України приїжджають представники влади росії. Такі дії спрямовані для внутрішньої пропаганди, а не для допомоги місцевим.

Про це для 24 каналу розповів блогер та журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що росія вважає мешканців Донеччини та Луганщини другосортними.

До теми "Ждуни" дочекалися: у новокупованих містах Донбасу почалася масова мобілізація

"Я не знаю, ким треба бути, щоб вірити, що росія, яка контролювала території 8 років й нічого не робила, зараз спричинить нереальний розквіт. Такого ж не буває. Всі, хто 8 років контролював цю територію, грабував, залишилися ті самі. Як вони можуть зараз там створити щось якісно інше? Цього не буде. Вони показали, що могли", – сказав Казанський.

Не вдасться повністю відновити

За словами журналіста, долю Донеччини та Луганщини під контролем росії легко спрогнозувати, коли подивитися на минулі 8 років. Він сподівається, що майбутнє Донбасу буде українським.

Коли регіон повернеться в Україну, там почнуться якісні зміни. Нам надаватимуть допомогу, щоб відбудувати Донбас, хоча треба бути реалістами – він не буде таким як до війни,

– зазначив Казанський.

росіяни не вірять в один народ

Журналіст наголосив, що Донбас у росії – це занепад, знищення, перетворення на голий степ. Окупантам регіон не потрібен, бо достатньо подивитися, як живуть російські шахтарські регіони. Наприклад, в Ростовській області.

"Там все занедбане й закинуте, дуже депресивні міста, які були колись шахтарськими. "Це і є ставлення росії до таких регіонів. Не треба бути аналітиком і експертом, щоб знати – захопленим територіями Донбасу буде ще гірше, бо наших громадян сприймають як другосортних. Щоб не говорила їхня пропаганда", – вважає Казанський.

До речі Бойовики можуть посилити мобілізацію в Маріуполі: радник мера сказав, коли саме

Як зазначив журналіст, ілюзії пропаганди розвіює ставлення росії до донецьких мобілізованих і до своїх. Це доводить, що навіть самі загарбники не вірять в міф про один народ.

Як воюють мобілізовані з Донбасу

Окупанти не дають спорядження чоловікам, яких мобілізують із загарбаних українських територій. Вони йдуть на війну в кросівках. У соцмережах опублікували відео з мобілізованими.

Зверніть увагу – Казанський про український Донбас: дивіться відео