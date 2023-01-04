Нам вдалося зірвати план ворога, – Сирський про ситуацію біля Соледара і Бахмута

Ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою. Однак ворогу не вдається досягнути бажаного.

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував оперативну ситуацію в районі ведення бойових дій.

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Інтенсивність бойових дій поступово зростала

Він наголосив, що російським загарбникам не вдалося досягнути своїх цілей.

Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня,

– наголосив Сирський.

За словами Сирського, противник не відмовився від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Наступальне угруповання військ противника продовжує повзучий наступ на Донеччині.

"Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала", – зазначив командувач Сухопутних військ.

Навіть попри те, що наш ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та особовому складі, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у ЗСУ, запевняє Сирський.

Втрати ворога у Бахмутському напрямку