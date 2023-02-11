Це вже неможливо: Фейгін виключив несподіваний і швидкий наступ Росії

Останнім часом західні ЗМІ дедалі частіше пишуть, що Росія готується до нового наступу. Однак варто розуміти, що якогось несподіваного та швидкого наступу окупанти вже не зможуть розпочати.

Так, сьогодні українська розвідка працює на зовсім іншому рівні, тому зробити це раптово не вийде. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Росіянам не вдасться здійснити раптовий наступ

Отже, у разі якщо Україна помітить концентрацію сил та засобів російських загарбників, то завдасть випереджального удару. Крім того, неабияку допомогу щодо розвідувальних даних нашій державі надають партнери зі Сполучених Штатів.

Версія щодо неочікуваного та швидкого наступу не є дуже правдоподібною,

– зазначив російський опозиційний політик.

Він додав, що для втілення у реальність несподіваного наступу Росії необхідні гарно підготовлені бійці. Втім, це важко сказати про мобілізованих, яких країна-агресорка нагнала до лав окупаційного війська.

Де окупанти можуть спробувати наступати

Росіяни можуть здійснити наступ на окремих напрямках, але не широким фронтом. На думку Фейгіна, найімовірнішим варіантом є наступ російської армії у Донецькій області упродовж лютого – березня для того, щоб вийти на адміністративні кордони.

Фейгін зазначив, що у росіян не вийде організувати раптовий наступ: дивіться відео

Крім того, окупанти можуть спробувати піти на Харків та Суми з території країни-агресорки. Однак у такому разі Росії аж ніяк не стає легше підготуватися до таких дій, оскільки у цих районах сконцентровані розвідувальні засоби, щоб запобігти такій загрозі.

Поки триває війна будь-яка несподіванка має бути забезпечена раптовістю та невідомістю. Наразі все, що відбувається свідчить про те, якщо ці речі й відбудуться, то будуть цілком очікуваними,

– сказав російський опозиційний політик.

Останньою ділянкою, з якої Росія може підготувати наступ на територію нашої держави, лишається Білорусь. Однак зараз концентрації ворожих сил, необхідних для цієї операції на Півночі України, не зафіксовано.

"Ми маємо справу з розтягнутим у часі способом просування. Найголовнішим на цьому етапі є вихід на адміністративні кордони Донецької області", – підкреслив Фейгін.

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Окрім того, на його думку, якихось несподіваних одномоментних наступів вже не буде. Навіть контрнаступальні дії Збройних Сил України на Запоріжжі в майбутньому,ймовірно, не будуть настільки неочікуваними, як-от проведення Харківської операції.