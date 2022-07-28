Сили росії здатні витримати лише 2 великі наступальні операції в Україні, – ISW

Окупанти щоденно обстрілюють українські населені пункти уздовж всієї лінії зіткнення та готуються до контрнаступу ЗСУ. Водночас самим загарбникам не вистачить сил, щоб наступати у більше ніж двох напрямках.

Про це свідчать дані фахівців американського інституту вивчення війни. Вони констатували, що необхідні для подальшого наступу сили, противник сконцентрував лише на двох напрямках в Донецькій області.

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Куди наступатимуть росіяни

Після закінчення, оголошеної військовим командуванням росії, оперативної паузи, окупанти зосередили основні сили для наступу на Сіверськ та Бахмут. Переважна більшість наземних операцій відбувалися поблизу:

Верхньокам'янки,

Білогорівки у напрямку Сіверська,

районів Новолуганського,

Вуглегірської ТЕЦ, що на Бахмутському напрямку.

Наявних у росіян ресурсів достатньо для продовження наступу на ці міста, імовірні навіть нові територіальні здобутки. Проте підтримувати такий самий темп або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні вони навряд чи зможуть,

– заявили дослідники.

Таким чином, підсумували експерти, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міста України.

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. Однак ворог успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. Однак ворог успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка. На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки. На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

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