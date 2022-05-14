Росіянам потрібен Маріуполь, щоб об’єднати Крим з територією Росії

Росіяни прагнуть завоювати Маріуполь за будь-яку ціну. Цей регіон необхідний у загальній стратегії війни, оскільки дає створити сухопутний вихід з Росії на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів українській військовий та політичний діяч Максим Жорін. Він підкреслив, що Маріуполь вже став історичною ганьбою для Росії та російської армії на кілька поколінь вперед. Тож зараз для них важливо закрити це питання.

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Маріуполь – це біль України та ганьба росіян

Максим Жорін наголосив, що сьогодні Маріуполь – це сором та ганьба для всієї Росії, яка довго розповідала про свою першість. На практиці виявилося, що вона абсолютно нічого не може зробити з невеликим загоном, проте здатна тероризувати мирне населення, влаштовувати голод та геноцид.

Враховуючи усю озлобленість росіян, можна стверджувати, що встановлення контролю у Маріуполі – це принципова позиція, від якої вони не відмовляться на дипломатичному рівні.

Для чого росіянам Маріуполь

Принципом усе не обмежується. Маріуполь потрібен також з практичної та стратегічної точок зору – в плані з’єднання території Росії з окупованим Кримом.

Він надзвичайно потрібен їм для логістичної розв’язки – для того, щоб забезпечувати війська, які ідуть в наступ по території України,

– розповів Жорін.

І останнє – це те, що величезна кількість російської армії й так звана "ДНР", прикуті до Маріуполя і не можуть поки що бути перекинутими на інші напрямки.

Тож, на думку військового, повний контроль над Маріуполем необхідний, щоб:

підсилити свій наступ на інших напрямках,

побудувати логістику через нього,

об’єднати Крим з територією Росії.

Евакуація із Маріуполя: останні новини

Зараз українська сторона веде перемовини з російськими окупантами про евакуацію 60 осіб, які перебувають на оточеному заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Цю інформацію надала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Крім того, міністерка повідомила, що наразі стартував новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи евакуації важкопоранених осіб із Маріуполя. Представники Червоного Хреста 13 травня провели зустріч із росіянами. Посередницею у поточному раунді перемовин виступила Туреччина.

Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН закликав продовжити евакуаційну операцію з Маріуполя. За його словами, людей треба доставити у безпечне місце.

Заклик врятувати захисників "Азовсталі" також оприлюднили експрезиденти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Вони звернулися до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Китаю, Туреччини, а також ООН.​

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