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Росіянам транслюють зізнання їхніх солдат з полону: як так вийшло
2 березня 2022 , 15:47Читать новость на русском
Росія веде віроломну війну проти України, але отримує гідний опір. Окупант не зміг захопити жодного великого українського міста. Водночас проти Росії ведеться активна кібервійна.
У результаті усі росіяни були вимушені дивитися новий контент, інформує 24 канал.
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Кібератака на російські канали
Сервіси-пірати вимкнули російські канали, а замість них вклеїли нарізку про те, що зараз відбувається в Україні. Тож по їхньому телебаченні показали зізнання російських військових, які потрапили в полон в Україні.