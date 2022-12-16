Не підпадає під санкції: чому росіянам вдається ефективно виготовляти ракети

Росіяни виготовляють ракети з ефективністю в два рази вищою, ніж за мирного часу. Це відбувається через те, що санкційні ходи працюють не ефективно.

Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський. У збитій російській ракеті знайшли електроніку, якій близько 40 років.

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За словами Киричевського, у спільному розслідуванні Reuters та британського "Королівського інституту стратегічних досліджень" показано, що у рештках збитої крилатій ракеті 9М728, призначений для ТРК "Іскандер", було знайдено чип виробництва 1980-х років.

Цілком ймовірно, що настільки стара електроніка, буквально знайдена на смітнику, в принципі не підпадає під санкційне регулювання США,

– вважає військовий оглядач.

На думку Івана Киричевського, санкції Заходу можуть стосуватися електроніки, виготовленої в 1990 – 2000 роках, яка ще може вважатися новою і ефективною для військової техніки. А настільки стара електроніка, як чип з 1980-х років – це вже "сміття".

Як росіяни обходять санкції: дивіться відео

Росія будує "гідру" для обходу санкцій

Військовий оглядач вважає, що існує ілюзія, що якщо Захід сказав своє слово і запровадив санкції, значить якийсь процес має обрубатись. Але росіяни для протистояння санкціям Заходу будують своєрідну "гідру" із підставних компаній, кримінальних угрупувань, інших агентів впливу. Якщо цій "гідрі" одну "голову" відрубати, то на її місці там виросте десять нових.

"Російські дистриб'ютори можуть пропонувати своїм партнерам із Заходу щось у стилі: "А ви продавайте (підсанкційні товари – 24 канал) тільки нам із 300% наваром на цьому", – припустив Іван Киричевський.

Росіяни неефективно розподіляють компоненти ракет

Саме тому, на думку військового оглядача, під кінець року стало відомо, що за час війни рашисти змогли виготовити 360 ракет типів Х-101 і "Калібр". І темпи виробництва могли б бути ще більшими.

"На наше щастя, росіяни, як завжди, не зовсім раціонально розподіляють ресурси. І вони наявну електроніку, двигуни й інше витратили на виготовлення протикорабельних ракет Х-35У. Навіщо їм протикорабельні ракети в таких кількостях, зважаючи на те що, вони проти флоту НАТО зараз не воюють, питання відкрите", – здивувався Іван Киричевський.

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