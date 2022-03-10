Росіянам збрехали, що там не було дітей і що там засіли націоналісти, – Зеленський про пологовий

На п'ятнадцятий день війни президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він зазначив, що через бомбардування пологового у Маріуполі загинули троє людей.

Президент сказав, що на російському телебаченні згадали пологовий будинок у Маріуполі. Ця тема була у них на ток-шоу, але там не пролунало жодного слова правди.

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"Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли "націоналісти". На якихось позиціях. Вони брехали впевнено. Як і завжди", – заявив Зеленський.

Пропагандисти поплатяться

За словами Зеленського, воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які прикривають їх. Він запевнив, що вони матимуть таку саму відповідальність як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей.

Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок,

– заявив президент.

Росіяни спеціально бомбардували пологовий

За 4 години до того, як скинути на пологовий будинок у Маріуполі бомби, речниця російського МЗС Марія Захарова збрехала, нібито Збройні сили України вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували вогневі позиції.

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