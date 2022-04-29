Росіяни 10 разів обстрілювали Луганщину, тривають запеклі бої за Оріхове

Ворог вночі посилено обстрілював Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля та Попасну. Російські військові неодноразово намагались штурмувати українські позиції в районі Оріхового та Світличного.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що 4 рази окупанти обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну, а в Гірській громаді вибухи лунали майже без перерви.

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Сильно постраждали житлові будинки

У кожному з цих населених пунктів є значні пошкодження житлового фонду, а також господарських споруд. Так загорівся гаражний комплекс і рятувальники гасили полум'я протягом кількох годин.

Вороги штурмували позиції українських захисників

Росіяни неодноразово штурмували наші позиції в районі Світличного та Оріхового. ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Проте вороги, гатячи по цивільній інфраструктурі, знищили комунікації, отож у місцевих жителів нема світла, газу та води.

Успіхи українських захисників на Донбасі:

відбили 9 атак ворога,

знищили 6 танків,

одну артилерійську систему,

12 одиниць броньованої техніки,

автомобіль та зенітну установку,

збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.

Дивіться фото руйнувань на Луганщині / Фото Сергія Гайдая:

Ситуація на фронті: коротко зі зведення Генштабу

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати свої позиції поблизу Харкова, а також обстрілює українських захисників.

На Ізюмському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Росіяни ведуть розвідки оборонних позицій українців.

На Донецькому та Таврійському напрямку російські військові обстрілюють позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

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