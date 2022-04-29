Росіяни 10 разів обстрілювали Луганщину, тривають запеклі бої за Оріхове

29 квітня 2022 , 07:58
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Ворог вночі посилено обстрілював Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля та Попасну. Російські військові неодноразово намагались штурмувати українські позиції в районі Оріхового та Світличного.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що 4 рази окупанти обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну, а в Гірській громаді вибухи лунали майже без перерви.

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Сильно постраждали житлові будинки

У кожному з цих населених пунктів є значні пошкодження житлового фонду, а також господарських споруд. Так загорівся гаражний комплекс і рятувальники гасили полум'я протягом кількох годин.

Вороги штурмували позиції українських захисників

Росіяни неодноразово штурмували наші позиції в районі Світличного та Оріхового. ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Проте вороги, гатячи по цивільній інфраструктурі, знищили комунікації, отож у місцевих жителів нема світла, газу та води.

Успіхи українських захисників на Донбасі:

  • відбили 9 атак ворога,
  • знищили 6 танків,
  • одну артилерійську систему,
  • 12 одиниць броньованої техніки,
  • автомобіль та зенітну установку,
  • збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.

Дивіться фото руйнувань на Луганщині / Фото Сергія Гайдая:

Ситуація на фронті: коротко зі зведення Генштабу

  • На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати свої позиції поблизу Харкова, а також обстрілює українських захисників.
  • На Ізюмському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Росіяни ведуть розвідки оборонних позицій українців.
  • На Донецькому та Таврійському напрямку російські військові обстрілюють позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

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Автор: Ірина Пундор