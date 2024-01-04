Три ракети Х-101 залишили попелище: окупанти зруйнували виробництво тактичного одягу для ЗСУ

Окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Під час атаки 2 січня три ракети Х-101 влучили у цехи "M-TAC" – українського виробника тактичного спорядження та одягу.

Ворог вдарив по підприємству та його людях. На щастя, дивом обійшлося без постраждалих.

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Станом на 4 січня вже відомо, що ворог зруйнував виробничі потужності компанії, склади, обладнання й матеріали.

Що відомо про терористичний удар

Олексій Донченко – керівник маркетингу бренду "M-TAC" – розповів, що людських жертв вдалося уникнути завдяки вчасно проведеним заходам безпеки.

Усі люди були евакуйовані під час повітряної тривоги, їх всіх організовано вивели, тому ніхто не постраждав. Для нас це головне, що наші всі співробітники всі цілі,

– наголосив Донченко.

Російський обстріл спровокував масштабну пожежу. Як наслідок – згорів великий склад із матеріалами. Ворог знищив сировину, якої могло б вистачити на рік. Чимало матеріалів в Україну привезли з інших країн. Прогнозують, що поновити поставки буде важко. Окрім того, необхідна велика сума грошей. Необхідне фінансування, а вже тоді – очікування сировини.



Що зараз на місці зруйнованих цехів / "Суспільне"

Загарбники знищили новітнє виробництво

У "М-ТАС" заявили, що ворог знищив новітнє виробництво. Його відкрили вже під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, окупанти знищили два цехи: розкрою та пошиву. До атаки робочі процеси вже були максимально автоматизовані. Всі роботи вдалося виконувати фактично без втручання людей.

Усе неодмінно відновлять

У "М-ТАС" наголосили, що неодмінно відновлять виробництво. Насамперед це – моральний обов'язок. Українських захисників та захисниць необхідно забезпечувати якісним одягом та спорядженням.

"До цієї атаки ми за два місяці закупили і передали бригаді "Азов" 600 FPV-дронів. Вони їх уже ефективно використали. Тому ми просимо фонди і небайдужих громадян підтримати ініціативу, бо ми не можемо продовжувати надавати ці дрони", – наголосили у "М-ТАС".

Компанія вже звернулася по допомогу до фондів. У "М-ТАС" просять підтримати їхню ініціативу із закупівлі БпЛА для військових.