Росіяни накрили ракетами житловий сектор Костянтинівки: є загиблі та моторошні руйнування
Джерело:Павло Кириленко
Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Ворог накрив ракетами житловий сектор Костянтинівки.
Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – розповів моторошні деталі обстрілу. Росіяни вбили 3 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих.
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Російські загарбники вдарили по житловому кварталу. Ворог пошкодив:
- 4 багатоповерхівки;
- готель;
- гаражі;
- цивільні автівки.
Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці,
– заявив Кириленко.
Рятувальники та правоохоронці вже працюють на місці трагедії.
Наслідки руйнувань у Костянтинівці / Павло Кириленко
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