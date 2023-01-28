Росіяни накрили ракетами житловий сектор Костянтинівки: є загиблі та моторошні руйнування

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Ворог накрив ракетами житловий сектор Костянтинівки.

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – розповів моторошні деталі обстрілу. Росіяни вбили 3 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих.

Зверніть увагу Росія двічі вдарила з С-300 по об'єкту в Запорізькому районі: 3 загиблих, 7 поранених

Російські загарбники вдарили по житловому кварталу. Ворог пошкодив:

4 багатоповерхівки;

готель;

гаражі;

цивільні автівки.

Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці,

– заявив Кириленко.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Рятувальники та правоохоронці вже працюють на місці трагедії.

Наслідки руйнувань у Костянтинівці / Павло Кириленко

Окупанти обстріляли Запоріжжя

Росія продовжує завдавати терористичні ракетні удари по території України.

Увечері 27 січня російські загарбники вдарили по об'єктах інфраструктури у Запоріжжі. Деталі розповів Анатолій Куртєв – секретар міської ради Запоріжжя.

На місці одного з прильотів спалахнула пожежа. Постраждала одна людина. Чоловікові знадобилася госпіталізація. Деталей про його стан наразі не розкривають.

Людей просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.