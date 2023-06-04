Окупанти активізувалися біля Лимана та Куп'янська: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано

Війна Росії проти України триває. Наразі лідером по артилерійських ударах залишається Лимано-Куп'янський напрямок. Череватий пояснив, чому ворог активізувався там.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, ворог не лише активізувався на цьому напрямку. Це ще й стало причиною того, що він зазнає чималих втрат, передає 24 Канал з посиланням на його коментар під час телемарафону. Але про все по черзі.

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Чому активізувався ворог

Безперечно вони хочуть перехопити ініціативу, вони ведуть атакувальні наступальні дії з метою розвинути успіхи, продовжити рух з окупації нашої Донецької і Луганської областей,

– зазначив Череватий.

Водночас він наголосив, що впродовж останніх місяців і тижнів наше командування жорстко контролює цей напрямок. За словами Череватого, атаки ворога в абсолютній більшості припиняються після вогневого ураження з боку України або, якщо є така потреба, контратакувальних дій. Власне, це і стає причиною втрат як у живій силі, так і техніці.

Росіяни зазнають втрат

За словами речника Східного угруповання військ, Лимано-Куп'янський напрямок – лідер з артилерійських ударів. За минулу добу зафіксували 601 обстріл, а також 6 боєзіткнень, 11 авіаударів. Наші захисники знищили 54 загарбників, полонини одного, а поранень зазнали ще 89 окупантів.

Вдалося підбити також три танки, дві бойові машини піхоти, САУ "Акація", РСЗВ "Град", два міномети, два БпЛА та станцію візуального спостереження "Муром-М".

Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, то на цьому напрямку вона приблизно однакова. За словами Череватого, на неї може впливати низка факторів:

погодні умови;

ротаційні заходи;

наявність або відсутність боєприпасів у ворога.

Ми постійно за ворогом стежимо. Ми знаємо його кондиції. Знаємо його наміри і те, що так багато місяців поспіль і цей напрямок, і Бахмутський, вони залишаються, за великим рахунком, у стратегічному баченні без успіхів ворога,

– підкреслив він.

Наостанок зауважимо, що лиш за минулу добу наші захисники відправили до пекла 470 окупантів. Загальна статистика втрат ворога станом на 4 червня – 209 940 загарбників.