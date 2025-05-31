Зеленський заявив про посилення активності Росії на кількох напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 травня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на фронті.

Наразі ситуація на фронті залишається непростою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента.

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Що розповів Зеленський про ситуацію на фронті

За його словами, на фронті на деяких напрямках фіксується збільшення російської активності. Найбільш запеклі бої наразі точаться на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла,

– наголосив Володимир Зеленський.

До слова, згідно з оновленими даними DeepState, росіяни окупували Єлизаветівку, що знаходиться на Покровському напрямку. Туди окупанти намагалися просунутися давно, а їхні нещодавні дії на цьому відтинку допомогли зайти в село та залишитися.

Також росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія. Наразі населений пункт нікому не належить. До слова, за даними DeepState, на Сумщині вже окуповано п'ять селищ.