Росіяни намагаються "розігріти" фронт до 24 лютого
Джерело:Олександр Коваленко
Зараз багато говорять про наступ із Луганщини. Справді там відзначаються певні рухи, однак не випереджаймо події.
Росіяни вели "недорозвідку боєм"
Так, від Сватового до Кремінного окупанти сконцентрували досить серйозний, хоча і спірний за ефективністю, потенціал сил і засобів. Однак є але.
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Активність російського війська відзначають на лінії Серебрянка – Макіївка – Стельмахівка – Дворічне. Але що це була за активність?
Це був вихід груп противника, без вогневої підтримки артилерії й навіть техніки. Вони отримали по зубах від ЗСУ і втекли недобитими назад. Так, це можна розцінювати як розвідку боєм.
Однак розвідка боєм це наступ у повному розумінні. Що заважало цю розвідку боєм підтримати артилерією, ну чи хоча б танками та вогнем ББМ? Це могло б щонайменше мінімізувати втрати цих підрозділів, а також підвищити ефективність розвідки. Але – ні.
Ворог економить техніку для нового наступу
А чому? А все тому, що у росіян зараз жорстка економія техніки. Саме тому її не кидають під Сватове та Кремінну на пересічні, буденні вилазки. Особливо після того, як 27-й танковий полк недавно успішно трансформувався в роту. Економлять вони саме під наступ.
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Ну або те, що вони мають на увазі під "наступом". Адже якщо на цьому етапі є жорстка економія технічної складової, то легко зрозуміти загальну картину дефіциту ББМ. У наступі вони палитимуться нон-стоп.
Ну і куди з таким обмеженим потенціалом вони зібралися наступати?
Попри це, активність підрозділів зі складу легіону "живого м'яса" говорить про те, що наступ, якщо і не почався, то попередній млявий етап вже реалізується. Сам апогей рефлексії може стартувати якраз до 24 лютого. Під цю дату йде "розігрів" фронту.