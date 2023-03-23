Починають активність на нових напрямках, – Жданов пояснив задум росіян на фронті

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається без змін. Водночас окупанти починають активні дії на нових оперативних напрямках.

Так, на Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Вона залишається стабільною та контрольованою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Широко анонсований "великий" російський наступ не приніс ворогу значних результатів, – ГУР

У росіян новий задум на фронті

Окрім того, на цих напрямках не помічено формування угруповань ворога. Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках не вщухають обстріли Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

На лінії фронту в Луганській області тривають бої, противник намагається здійснювати наступальні дії, особливо на Куп'янському та Лиманському напрямках. Однак успіху не мають. Вони намагаються розтягнути сили,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, українські захисники стабілізували Бахмут, тому росіяни нічого не можуть там зробити. Вони просуваються на 100 – 200 метрів на окремих ділянках, зокрема на північному та південному флангах міста.

"Станом на сьогодні росіяни намагаються активувати бойові дії на Куп'янському та Лиманському напрямках. Вони намагаються наступати від Кремінної у бік Лиману, а на півночі – у бік Куп'янська. Однак це не приносить їм успіху – ми відбиваємо всі атаки", – сказав військовий експерт.

Жданов про ситуацію на фронті: дивіться відео

Отже, в окупаційного війська не виходить розтягнути Сили оборони України. А це основний задум російських загарбників. Зокрема, останнім часом активізувалися Авдіївка та Куп'янськ. У такий спосіб ворог намагається відвернути нашу увагу та змусити перекидати резерви з Бахмута.

Однак Сили оборони України продовжують дуже успішно тримати там оборону. Так, 22 березня до Бахмута навіть приїздив президент Володимир Зеленський.

Росія розконсервовує танки, які ще Сталін ставив на зберігання

Утім, західні джерела говорять про трохи іншу ситуацію. За їхньою інформацією, Росія готується до нового наступу на Донецькому напрямку.

Важко сказати, як він відбуватиметься, оскільки зараз ми не спостерігаємо формування ударного угруповання,

– зауважив Жданов.

Однак в Росії були помічені танки Т-54 і Т-55, які рухаються в бік України. Це танки, які ставилися на зберігання ще за часів живого Сталіна. На думку Жданова, не так далеко той час, коли окупанти почнуть знімати зі зберігання танки Т-34 "з червоними знаменами на башті".

Цікаво, що росіяни пропустили танки Т-62, Т-72 і Т-80. Ймовірно, там все настільки погано, що вони вирішили розконсервовувати Т-54 і Т-55.