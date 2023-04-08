Росіяни анонсують виробництво 1,5-тонних бомб: ймовірно, їх оснастять "крилами"

У російському медійному просторі з'явилась інформація, що вони вироблятимуть 1,5-тонні бомби. Ймовірно, їх оснащуватимуть "крилами" та gps-навігацією, що становить особливу небезпеку.

Росіяни показували, як Шойгу перевіряв завод, де нібито виробляють такі бомби. Про це заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі Росія використала стратегічний запас далекобійних ракет на атаки трансформаторних будок, – Ігнат

Ігнат наголосив, що бомби вагою 1,5 тонни – втричі більша потужність, ніж є зараз. Речник також назвав засоби, які можуть протистояти цим бомбам. Це системи Patriot або ж сучасні літаки F-16.

Які бомби зараз використовують

Противник зараз застосовує керовані бомби вагою 500 кілограмів. Вони теж оснащені "крилами". Літаки завдають ударів з дистанції 50 кілометрів від лінії зіткнення чи від кордону. За словами Ігната, ці літаки наразі немає чим збивати. Можна діставати бомби, але для цього потрібно багато засобів.

Інакшого виходу, як протидіяти літакам, зараз немає,

– пояснив речник.

Такі бомби скидає, наприклад, Су-35. За день по лінії фронту окупанти застосовують 10 – 12 бомб.

Зверніть увагу! У березні 2023 року видання Defense Express писало, що російські війська вперше використали проти України нові плануючі бомби УПАБ-1500 В.

За інформацією ЗМІ, росіяни застосували таку зброю проти одного з об'єктів у Чернігівській області. На одному з уламків було виявлено залишки маркування, яке відповідає саме УПАБ-1500 В.