росіяни з артилерії обстріляли Торецьк: 8 загиблих, серед поранених – діти
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Окупанти продовжують терор проти мирного населення нашої держави. Близько 11:00 вони обстріляли Торецьк на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ворожа атака забрала 8 життів мирних мешканців.
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Наслідки чергового російського злочину
Унаслідок обстрілу міста росіянами з артилерії, 4 мирних мешканців зазнали поранень. Серед низ 3 – діти.
Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту, де на момент обстрілу було скупчення людей. Також загарбники пошкодили церкву й поранили священника. Навколишні будинки також пошкоджені.
Пошкоджена церква в Торецьку / Фото з телеграму Павла Кириленка
Наслідки обстрілу Торецька / Фото з телеграму Павла Кириленка
Павло Кириленко на тлі щоденних російських атак та злочинів окупантів звернувся до мешканців Донецької області із закликом евакуюватися.
Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно,
– наголосив Кириленко.
російська атака забрала 8 життів / Фото з телеграму Павла Кириленка