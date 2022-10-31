Росіяни атакували 18 об'єктів у десяти регіонах, більшість – критична інфраструктура

Російські окупанти вкотре завдали масового удару по Україні. Загарбники вкотре демонструють, що їхня ціль – не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура.

Уранці 31 жовтня російська армія атакувала ракетами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про наслідки чергової атаки загарбників.

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Шмигаль розповів про наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок обстрілу знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Прем'єр-міністр наголосив, що наслідки могли б бути набагато гіршими, якби не професійна та героїчна робота наших підрозділів ППО.

Зранку 31 жовтня Росія випустила понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.силами та засобами Повітряних Сил.

Шмигаль також подякував енергетикам, які ліквідовують наслідки російських атак. Він зазначив, що ремонтні бригади працюють на повну потужність.

На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Прем'єр-міністр наголосив, що сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу.

Що відомо про масову ракетну атаку 31 жовтня

У понеділок, 31 жовтня, ворог завдав масової ракетної атаки по Україні. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні вводять екстрені відключення світла. Де саме не буде електроенергії – читайте за посиланням.

Ворог запускав ракети Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Окупанти завдали ракетних ударів по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Буковині. У інших регіонах спрацювала протиповітряна оборона.

Унаслідок удару окупантів у Києві є перебої зі світлом та водопостачанням. Аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

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