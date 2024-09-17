Росіяни атакували 51 дроном: скільки вдалося збити

У ніч проти 17 вересня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього ворог запустив 51 безпілотник.

Про це повідомили у Повітряних силах. Зокрема, під час нічної атаки ворог бив по Київщині та Сумщині, де лунали вибухи.

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Скільки цілей збила ППО

Ворог почав атакувати "Шахедами" близько о 19:00 16 вересня. Тривога через загрозу тривала понад 11 годин – до 06:00. Загалом, російські військові запустили по території України 51 дрон-камікадзе типу "Шахед". Традиційно пуски здійснювали із трьох напрямків:

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край),

мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Для відбиття ворожої атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил і Сил оборони України.

У результаті повітряного бою українським захисникам вдалося збити 34 безпілотники типу "Шахед". Однак, інші дрони не досягли своїх цілей.



ППО збила 34 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил

Так, унаслідок активної протидії засобів РЕБ ще 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще 2 ударні дрони повернулися у Росію.

Загалом сили та засоби ППО працювали у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.