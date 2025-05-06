Росіяни з самого ранку атакували Черкащину "Шахедами". На жаль, є постраждалий та руйнування цивільних об'єктів.

В області працювала ППО, їй вдалося знищити 10 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Наслідки атаки на Черкаси

Як повідомив Ігор Табурець, унаслідок падіння безпілотника у Черкасах травмованого одну особу. Чоловіка у тяжкому стані забрали до лікарні.

Попередньо, унаслідок атаки пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,

– додав голова ОВА.

Він також закликав реагувати на повітряні тривоги та подбати про свою безпеку – особливо, коли є оповіщення про підвищену небезпеку.

Нагадаємо, що через російські атаки станом на ранок 6 травня відомо про пошкодження у ще трьох областях України: