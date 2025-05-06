- у Харкові зафіксовано загоряння найбільшого ринку міста "Барабашово", ресторану та кількох будинків; декілька осіб травмовано;
- по Одещині росіяни також масовано вдарили дронами та пошкодили низку об'єктів цивільної інфраструктури; на жаль, загинула людина;
- на Дніпропетровщині атаковано декілька громад з різних видів озброєння; зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а також відомо про одного постраждалого чоловіка у важкому стані.
Росіяни атакували Черкащину, є постраждалий і руйнування
- Росія атакувала Черкащину "Шахедами", що призвело до поранення однієї особи та руйнування цивільних об'єктів.
- ППО знищила 10 БпЛА.
Росіяни з самого ранку атакували Черкащину "Шахедами". На жаль, є постраждалий та руйнування цивільних об'єктів.
В області працювала ППО, їй вдалося знищити 10 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": скільки вдалося збити
Наслідки атаки на Черкаси
Як повідомив Ігор Табурець, унаслідок падіння безпілотника у Черкасах травмованого одну особу. Чоловіка у тяжкому стані забрали до лікарні.
Попередньо, унаслідок атаки пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.
Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,
– додав голова ОВА.
Він також закликав реагувати на повітряні тривоги та подбати про свою безпеку – особливо, коли є оповіщення про підвищену небезпеку.
Нагадаємо, що через російські атаки станом на ранок 6 травня відомо про пошкодження у ще трьох областях України: