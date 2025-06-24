Росіяни атакували Дніпро: є жертви, постраждалі та руйнування
Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Зранку 24 червня ворог завдав удару по Дніпру.
Внаслідок цього там виникла пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та мера Дніпра Бориса Філатова.
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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину
Через російську атаку у Дніпрі пошкоджено гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Окрім цього, постраждали 14 шкіл та дитячих садків, міська лікарня та поліклініка. Є значні руйнування у приватному секторі. Наразі відомо щонайменше про одного загиблого.
Також понівечено потяг №52 Одеса – Запоріжжя. Його пасажири отримали травми, їм надають медичну допомогу. В Укрзалізниці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.
Там зазначають, що для доставки пасажирів до Запоріжжя, призначено додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.
Окрім цього, Росія також влучила по місту Самар на Дніпропетровщині. Деталі наразі уточнюють.