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24 червня, 12:15
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Росіяни атакували Дніпро: є жертви, постраждалі та руйнування

Надія Батюк

Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Зранку 24 червня ворог завдав удару по Дніпру.

Внаслідок цього там виникла пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та мера Дніпра Бориса Філатова.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину

Через російську атаку у Дніпрі пошкоджено гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Окрім цього, постраждали 14 шкіл та дитячих садків, міська лікарня та поліклініка. Є значні руйнування у приватному секторі. Наразі відомо щонайменше про одного загиблого.

Також понівечено потяг №52 Одеса – Запоріжжя. Його пасажири отримали травми, їм надають медичну допомогу. В Укрзалізниці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Там зазначають, що для доставки пасажирів до Запоріжжя, призначено додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00. 

Окрім цього, Росія також влучила по місту Самар на Дніпропетровщині. Деталі наразі уточнюють.

 