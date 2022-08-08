росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та "Градами": наслідки нічних ударів

Окупанти вночі 8 серпня знову обстріляли Дніпропетровщину. Гатили ракетами та "Градами" – це спричинило серйозні руйнування.

На щастя, минулось без жертв та постраждалих. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Раніше Під час тривоги на Харківщині чули вибухи, також ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині

Випустили пакет "Градів"

Російська армія била по двох районах: Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський атакувала тричі. Зокрема, 4 села у двох громадах.

По Марганецькій громаді стріляли з "Градів". Зафіксували 20 прильотів реактивних снарядів.



Уламки снарядів / Фото Дніпропетровської ОВА

Зруйновані будинки

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське знищили 2 приміщення аграрної компанії, пошкодили 4 її склади, обладнання та автівку. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що уламками від ракет пошкоджено 10 житлових будинків. Вибухова хвиля повибивала вікна у прилеглій будівлі.



Руйнування внаслідок обстрілів / Фото Дніпропетровської ОВА

У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Теж минулось без постраждалих.



Уламки російських снарядів / Фото Дніпропетровської ОВА

Раніше – росіяни гатили з "Градів" та "Ураганів" по Дніпропетровщині – відео