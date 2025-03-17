Росіяни атакували дронами Дніпровський район: пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Російські окупанти ввечері 17 березня атакували ударними БпЛА Дніпровський район. Через атаку дронами сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави Дніпропетровської ОВА.

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Ворог атакував дронами Дніпровський район

Сергій Лисак ввечері 17 березня повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа.

Пошкоджений інфраструктурний об'єкт,

– ідеться в повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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Нагадаємо, що ворог в ніч на 17 березня противник атакував Україну 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.



Відомо, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).