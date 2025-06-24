Росіяни атакували дронами територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ

Росія продовжує завдавати ударів по Україні. Сьогодні, 24 червня, ворог атакував "Шахедами" територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ.

Внаслідок цього один з військовослужбовців отримав поранення, його доправили до лікувального закладу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Що відомо про атаку на навчальний центр Сухопутних військ

У Сухопутних військах кажуть, що завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат внаслідок атаки.

Водночас застосовуються посилені захисні заходи для гарантування безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак Росії. Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

Зазначимо, що Росія невпинно атакує Україну. Лише вночі 24 червня окупанти запустили 97 ударних БпЛА.

Українські сили ППО знешкодили 78 ворожих дронів. Варто зауважити, що 63 російські цілі збили вогневими засобами ураження, тоді як ще 15 – були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.