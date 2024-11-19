Росіяни атакували гуртожиток у Глухові: кількість жертв знову зросла

Російська армія пізно ввечері 18 листопада атакувала Глухів "Шахедами", влучивши у будівлю гуртожитку. Внаслідок цього у місті є загиблі та постраждалі.

Наразі на місці влучання проводять аварійно-рятувальні роботи. Що відомо про загиблих та постраждалих у Глухові після російської атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки людей загинуло і постраждало у Глухові

У ДСНС повідомили, що, станом на 09:17 внаслідок ворожої атаки по гуртожитку в Глухову загинуло 8 людей, з них 1 дитина.

Попередньо, травмовано 11 осіб, з них – 2 дітей,

– написали рятувальники.

У службі також написали, що частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами, ймовірно, перебуває 5 осіб.

Наслідки ворожої атаки по Глухову / Фото ДСНС

Своєю чергою, у Сумській ОВА повідомляли, що відомо про 12 постраждалих, серед яких є дві дитини.

На цю цинічну російську атаку відреагував Володимир Зеленський. За словами українського глави держави, рятувальники роблять максимум, щоб врятувати кожного та допомогти їм.

Зеленський також зазначив, що внаслідок ворожої атаки постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів Глухова.

До слова, у Сумській обласній військові адміністрації повідомляли, що ворог обстріляв Глухів пізно ввечері 18 листопада. Окупанти також спрямували на мирних жителів міста у гуртожитку 2 свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".