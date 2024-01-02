Росіяни атакували Харків: мер каже про приліт біля житлового будинку

Пізно ввечері 2 січня російські військові атакували Харків. Відомо, що в місті пролунало відразу кілька вибухів. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде відбою.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 22:32. Практично відразу ж стало відомо про те, що на обласний центр летять ракети. Невдовзі міський голова підтвердив, що у місті чути вибухи.

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Харків під атакою ворога

"У Харкові чутно вибухи", – написав міський голова Ігор Терехов о 22:34.

У цю ж хвилину глава Харківської ОВА Олег Синєгубов писав, що окупанти завдають ударів по обласному центру. Відтак, він закликав людей не покидати укриттів.

Як зазначають кореспонденти Суспільного, у Харкові пролунали щонайменше три вибухи.

О 22:38 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель", зауважив, що на ту хвилину відсутні ракети у повітряному просторі над Харківщиною. За його словами, окупанти завдали ракетні удари з Бєлгорода. За попередньою інформацією, використовували ракети С-300, які летять за балістичною траєкторією.

Станом на 22:46 повітряну тривогу оголосили не лише на Харківщині, а й Полтавщині та Дніпропетровщині. Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати у безпечних місцях доти, поки не сповістять про відбій повітряної тривоги.

О 23:04 Ігор Терехов поділився додатковою інформацією. Він зазначив, що зафіксували приліт поблизу житлового будинку. Внаслідок цього вибиті шибки. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація уточнюється.

Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців,

– наголосив Терехов.

Олег Синєгубов о 23:07 зазначив, що пошкоджена цивільна інфраструктура. Служби займаються обстеженням.

О 23:30 Олег Синєгубов зазначив, що пошкоджена освітня установа. Станом на цю хвилину інформації про постраждалих немає. Він додав, що відомості оновлюються.

До Бєлгорода завітало "Бавовнятко"

Звернімо увагу, що ввечері 2 січня вчетверте за добу у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з ракетною небезпекою. Невдовзі у російському місті пролунала ціла серія гучних вибухів. У небі яскраво миготіло, а місцеві мешканці скаржилися на те, що дуже гучно.

Міський голова відразу ж почав закликати мешканців перебувати в укриттях і не підходити до вікон, якщо залишаються вдома. За його словами, над містом і районом буцімто працювала ППО.

Пізніше влада Бєлгорода хизувалася, що вона буцімто "збила" 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Губернатор запевняв, що минулося без жертв.

У місті є пошкодження у приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється,

– написав губернатор міста.

У мережу навіть виклали відео, на якому можна побачити, як в одну з осель влетіла крізь стелю ракета та не розірвалася.