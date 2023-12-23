Росіяни атакували Хмельницький "Шахедами": мер подякував ППО за результативну роботу

Російські військові в ніч проти 23 грудня атакували низку областей України дронами-камікадзе. Міський голова Хмельницького подякував ППО за результативну роботу.

Ввечері 22 грудня росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Півдня. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе летять також і з Курської області. І лише пів на першу ночі 23 грудня загроза атаки ударними БпЛА минула. Водночас міський голова Хмельницького Олександр Симчишин подякував силам ППО за роботу.

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Дрони кружляли над Хмельниччиною

Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за результативну роботу! Тримаємо стрій!,

– написав він о 00:27.

Оголошували повітряну тривогу на Хмельниччині о 23:24. Тоді російські дрони-камікадзе долетіли до регіону. І, щоб мінімізувати ризики для місцевого населення, мешканців закликали перебувати в укриттях.

"Увага. Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Перебувайте в укриттях!" – написав о 23:51 Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької ОВА.

А от відбій оголосили вже о 00:27 23 грудня. Впродовж майже години наші оборонці неба збивали баражуючі боєприпаси ворога, які загрожували життю та здоров'ю мешканців Хмельниччини.

Росіяни ввечері атакували Одещину

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки вечірньої атаки дронами-камікадзе по регіону. Він зазначив, що в Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони зі збиття "Шахедів", вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

У Силах оборони півдня України зазначили, що ворог вкотре атакував Одещину "Шахедами". І що вдалося всі 7 баражуючих боєприпасів збити силами протиповітряної оборони.