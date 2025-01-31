Росіяни атакували історичне середмістя Одеси: є руйнування біля елітного готелю

Росіяни ввечері 31 грудня вдарили по Одесі за допомогою балістики. Під атакою опинилося історичне середмістя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Що відомо про удар по Одесі

Ввечері Повітряні сили застерегли про застосування балістичного озброєння для Одеси. Оборонці неба низку разів застерігали про швидкісну ціль з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Незадовго після цього в Одесі пролунало щонайменше 3 гучних вибухи. У мережі оприлюднили кадри руйнувань внаслідок атаки, видно пошкодження біля елітного готелю "Брістоль" у центрі міста.

Пізніше начальник Одеської обласної адміністрації підтвердив, що руйнування зафіксували у центрі Одеси.

Російські терористи атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Загроза лишається. Прошу всіх бути в укриттях,

– ідеться у повідомленні Кіпера.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наслідки атаки на Одесу: дивіться відео

Росіяни атакували Одесу ракетами: дивіться відео

Деталей стосовно наслідків атаки він поки не повідомив.

На місці удару є руйнування: дивіться відео

Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, для атаки ворогом було застосовано 3 балістичні ракети "Іскандер-М".

Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що наразі відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожого удару. Станом на зараз їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.

На місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом,

– розповів мер.

Також за його словами, є зміни щодо руху громадського транспорту. Зазначається, що тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.