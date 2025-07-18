Росіяни атакували Кам'янський район: попередньо, є загиблі і постраждалі

Російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину. В п'ятницю, 18 липня, ворожі сили вдарили по Кам'янському району, застосувавши БпЛА.

Внаслідок дій окупаційної армії попередньо є жертви й потерпілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

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Що відомо про удар по Кам'янському району?

Росіяни продовжують цинічно тероризувати українські міста та їхнє населення. Зранку 18 липня стало відомо, що ворог вдарив БпЛА по Кам'янському району Дніпропетровської області.

Сергій Лисак, глава ОВА, повідомив про наслідки атаки противника. За його словами, попередньо, є жертви і постраждалі.

Через атаку росіян на Кам'янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі,

– інформував очільник ОВА.

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До слова, у ніч проти 18 липня противник атакував 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Основний напрямок удару – прифронтові території на Сході країни.