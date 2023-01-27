Росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури в Запоріжжі: спалахнула пожежа

Російські загарбники знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури.

На території одного з об'єктів спалахнула пожежа. Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Нагадаємо На Сході була тривога: росіяни знову обстріляли Часів Яр, вибухи чули на Запоріжжі й в Херсоні

Наслідки ворожої атаки

На місцях ворожих атак працюють усі відповідні служби. Секретар міськради повідомив, що станом на 21:40 відомо про 1 пораненого, якого госпіталізували.

За попередньою інформацією росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. На цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано. Працюють відповідні служби. Інформація уточнюється,

– повідомив Куртєв.

Російські обстріли увечері 27 січня: головне

Близько 20:30 на Сході та Півдні почали лунати сирени про повітряну тривогу. За кілька хвилин опісля з'явилися перші повідомлення про вибухи в Херсоні та Запоріжжі.

Також, за інформацією місцевих телеграм-каналів, під ворожий обстріл потрапив Куп'янський район Харківщини. Повідомляють, що росіяни гатять по ньому із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Крім того, ворог обстріляв Часів Яр на Донеччині. Голова ОВА Павло Кириленко повідомив, що після обстрілів з РСЗВ у місті спалахнули школа, багатоповерхівки та приватні будинки. Інформації про постраждалих поки немає.