Росіяни атакували Київ "Іскандером", а Харків з С-300: скільки цілей вдалося збити

В ніч на 31 травня українська протиповітряна оборона збила над регіонами 4 дрони-камікадзе типу "Шахед"-131/136. А вранці знищили ворожу швидкісну ціль, яку ворог спрямував на Київ.

Крім того, ворог атакував Харків 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Про це повідомило командування Повітряних сил станом на ранок.

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Скільки цілей знищено

Уточнюють, що 4 "Шахеди" збили у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

У ніч проти 31 травня росіяни атакували:

Харків 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області Росії;

Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області Росії,

4 ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" з району Єйська – Росія.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", – ідеться у повідомленні.



Скільки цілей вдалось збити цієї ночі / Інфографіка Повітряних Сил

Наслідки атаки

У Харкові станом на ранок 31 травня зруйнована пʼятиповерхівка в Новобаварському районі міста. На місці атаки пошукові роботи. Від вибухів постраждали інші житлові будинки, надвірні забудови, транспорт, приватні підприємства та обʼєкти торгівлі за різними адресами. Було пʼять пожеж.

Ворог застосував тактику подвійного удару, коли на місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Загинули четверо людей, ще 25 дістали поранення і травми. Відомо, що серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами ще можуть перебувати до 5 людей.