Росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумщини: люди лишилися без світла
Джерело:Сумська ОВА
Російська армія вночі 21 жовтня атакувала Сумську область "Шахедами" і КАБами. Внаслідок авіаційних ударів без світла лишилися частина жителів Роменської громади.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Там також зазначили, що ППО відпрацювала по ворожих дронах-камікадзе.
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Що відомо про наслідки атаки Сумської області
У Сумській ОВА розповіли, що вночі 21 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.
Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється,
– мовиться в повідомленні.
Окрім того, в ОВА зазначили, що цієї ж ночі у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 4 ворожих БпЛА типу "Шахед".
"Наразі протиповітряні бої ще тривають. Підрозділи ППО продовжують відбивати авіаційну атаку ворога", – наголосили в ОВА.
Там також подякували енергетикам та рятувальникам за мужність і професіоналізм, а також закликали громадян бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
До слова, у Сумській області під час ворожої атаки 20 жовтня було влучання по енергетичному об'єкту. Через це 37 тисяч споживачів на Роменщині лишилося без споживання.