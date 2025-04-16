Росіяни атакували майже 100 БпЛА: скільки вдалося збити ППО

Уночі 16 квітня росіяни атакували Україну за допомогою 97 ударних безпілотників. По цілях працювала українська протиповітряна оборона, більшість вдалося збити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, збили 57 ударних безпілотних літальних апаратів.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 16 квітня російська армія атакувала 97 дронами-камікадзе типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, та Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни,

– ідеться у повідомленні.

Ще 34 безпілотників-імітаторів локаційно втратили, попередньо, без негативних наслідків. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

За даними Повітряних сил, внаслідок атаки постраждали Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Київська та Полтавська області. Зауважимо, що в останньому регіоні російський дрон пошкодив лінії електропередач.