Росіяни атакували майже 100 БпЛА: скільки вдалося збити ППО
- Уночі 16 квітня Росія атакувала Україну 97 ударними безпілотниками, з яких українська ППО збила 57.
- Безпілотники, зокрема, атакували Сумську, Одеську, Дніпропетровську, Київську та Полтавську області.
Уночі 16 квітня росіяни атакували Україну за допомогою 97 ударних безпілотників. По цілях працювала українська протиповітряна оборона, більшість вдалося збити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, збили 57 ударних безпілотних літальних апаратів.
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Як відпрацювала ППО
У ніч на 16 квітня російська армія атакувала 97 дронами-камікадзе типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, та Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Станом на 9:30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни,
– ідеться у повідомленні.
Ще 34 безпілотників-імітаторів локаційно втратили, попередньо, без негативних наслідків. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил
За даними Повітряних сил, внаслідок атаки постраждали Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Київська та Полтавська області. Зауважимо, що в останньому регіоні російський дрон пошкодив лінії електропередач.