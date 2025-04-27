Росіяни атакували майже 150 дронами: скільки збила ППО
- Вночі 27 квітня російські війська атакували Україну, запустивши 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів з кількох напрямків. Працювала ППО.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
У ніч на 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом окупанти запустили 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки "Шахедів" збили сьогодні
З 21:00 26 квітня агресор атакував 149 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Окупанти запускали дрони з кількох напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни. 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),
– заявили Повітряні сили.
Також додали, що внаслідок російської атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
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