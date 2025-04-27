Росіяни атакували майже 150 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом окупанти запустили 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні

З 21:00 26 квітня агресор атакував 149 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Окупанти запускали дрони з кількох напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни. 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Також додали, що внаслідок російської атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

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Скільки "Шахедів" збили 27 квітня / Інфографіка Повітряних сил

